Поклонская предложила Учителю встретиться с оскорблёнными "Матильдой"

По мнению парламентария, это должно развеять сомнения в том, что противников ленты нет.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская обратилась к режиссёру Алексею Учителю с предложением посетить храм Воскресения Христова в Кадашах, где первого августа состоится молитвенное стояние. Об этом она написала на своей странице во "ВКонтакте". По словам парламентария, в храме у Учителя будет возможность встретиться с теми, кто обратился с жалобами на его картину "Матильда" и просит её запретить.

— Приглашаю режиссёра Алексея Учителя лично увидеть и пообщаться с людьми, обратившимися ко мне с заявлениями об осквернении святынь и оскорблении религиозных чувств фильмом "Матильда", — написала Поклонская. — Такое общение снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права.

Как отметила депутат, в первый день августа верующие будут молиться "за вразумление создателей такого "кино".

Напомним, в фильме режиссёра Алексея Учителя "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера состоится в Мариинском театре в Санкт-Петербурге 6 октября, а в прокат лента выйдет 25 октября.

Ранее Лайф писал о том, что запрос Натальи Поклонской о принятии мер в отношении картины подписали 37 депутатов Госдумы. Также она сказала, что к ней обратилось более сорока тысяч человек с заявлением о том, что фильм оскорбляет религиозные чувства. Режиссёр фильма недоумевает, как Поклонская может критиковать "Матильду", несмотря на то что не видела её.