Президент Польши наложил вето на судебную реформу после протестов в стране

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Президент Польши наложил вето на судебную реформу после протестов в стране

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Президент Польши Анджей Дуда. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

По словам Дуды, реформа необходима, но она не должна "разделять общество и государство".

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на судебную реформу после протестов в стране. Об этом сообщает канцелярия главы государства в официальном микроблоге в "Твиттере".

— На основании статьи 122 раздела 5 конституции президент Анджей Дуда передал законы о Национальном судебном совете и Верховном суде на повторное рассмотрение сеймом, — говорится в сообщении.

О намерении наложить вето на закон о Верховном суде президент Польши объявил неделей ранее в эфире местного телевидения. Законы отправятся в сейм для повторного рассмотрения.

Новый законопроект предполагает, что Верховный суд Польши станет более зависимым от правящей партии. Это вызвало массовые акции протеста в стране.

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