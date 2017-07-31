Президент Польши наложил вето на судебную реформу после протестов в стране

По словам Дуды, реформа необходима, но она не должна "разделять общество и государство".

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на судебную реформу после протестов в стране. Об этом сообщает канцелярия главы государства в официальном микроблоге в "Твиттере".

— На основании статьи 122 раздела 5 конституции президент Анджей Дуда передал законы о Национальном судебном совете и Верховном суде на повторное рассмотрение сеймом, — говорится в сообщении.

О намерении наложить вето на закон о Верховном суде президент Польши объявил неделей ранее в эфире местного телевидения. Законы отправятся в сейм для повторного рассмотрения.

Новый законопроект предполагает, что Верховный суд Польши станет более зависимым от правящей партии. Это вызвало массовые акции протеста в стране.