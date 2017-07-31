Учитель ждёт Поклонскую на премьеру фильма "Матильда"

Об этом рассказал адвокат режиссёра, который также посоветовал депутату Поклонской за время каникул отдохнуть и вспомнить о проблемах избирателей.

Режиссёр Алексей Учитель пригласил депутата Госдумы Наталью Поклонскую на премьеру своего фильма "Матильда", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката режиссёра Константина Добрынина.

— Хотим посоветовать во время парламентских каникул депутату Поклонской отдохнуть от своей борьбы с "Матильдой", проветрить голову крымским воздухом, привести чувства в порядок, вспомнить о проблемах своих крымских избирателей, — сказал юрист, добавив, что в октябре создатели ленты ждут её на премьеру.

Добрынин также прокомментировал приглашение Поклонской к Учителю посетить стояние в храме Воскресения Христова в Кадашах, куда придут граждане, которые считают себя оскорблёнными созданием фильма и обратились с жалобами к депутату. По словам адвоката режиссёра, здание вмещает всего триста человек, в то время как Поклонская заявляла о 40 тысячах жалоб.

Напомним, фильм "Матильда", который рассказывает об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выйдет в прокат 25 октября. Премьера же состоится в Мариинском театре 6 октября.