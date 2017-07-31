NYT: Трамп снял Скарамуччи с поста главы пресс-службы Белого дома

Об этом издание сообщает со ссылкой на трёх человек, знающих об этом решении президента США.

Президент США Дональд Трамп решил убрать Энтони Скарамуччи с поста главы департамента по коммуникациям Белого дома. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на свои три источника.

Однако газете неизвестно, займёт ли Скарамуччи какую-нибудь другую должность или покинет администрацию Трампа насовсем.

Скарамуччи был принят в штат Белого дома всего десять дней назад после внезапного увольнения Шона Спайсера. Ранее, по информации журналиста The New Yorker, новый пресс-секретарь правительства США назвал главу аппарата Белого дома Рейнса Прибаса "параноидальным шизофреником".