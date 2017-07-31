МИД назвал провокацией заявление США о досрочном закрытии доступа к даче

Как отметил представитель ведомства, американские дипломаты не сообщили о своём намерении отправить на территорию дачи грузовой транспорт, а после того как МИД РФ экстренно разрешил вопрос, те развернулись и уехали.

В МИД РФ назвали провокацией заявление главы пресс-службы американской дипломатической миссии о досрочном закрытии посольской дачи в Серебряном Бору 30 июля.

— Воспринимаем как преднамеренную провокацию со стороны Посольства США обвинения в том, что ему якобы раньше времени заблокировали доступ к даче, — заявили РИА "Новости" в МИД России.

Как пояснили в ведомстве, американские дипломаты не сообщили о своём намерении отправить на дачу, которая является природоохранным объектом и куда грузовой транспорт не пускают, три больших грузовика.

— Американцы не удосужились заранее сообщить в московский департамент охраны окружающей среды, где каждые два года обновляли пропуска на свои легковые машины, что собираются послать туда три больших грузовика, — рассказали в МИДе.

Также представитель министерства отметил, что, "когда МИД России 31 июля экстренно решил вопрос и работники парковой охраны хотели прямо на расположенном на въезде в заповедник КПП раздать посольским сотрудникам разрешения на проезд, те по поступившей им команде развернулись и уехали".

27 июля Сенат США утвердил новые санкции против России, после чего российский МИД опубликовал заявление о том, что с 1 августа приостанавливается использование Посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице.