Белый дом подтвердил отставку Скарамуччи с поста директора по коммуникациям

Энтони Скарамуччи занял этот пост всего десять дней назад, 22 июля. После этого он успел спровоцировать уже несколько скандалов.

Администрация президента США подтвердила отставку Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям спустя десять дней после назначения. Об этом говорится в официальном заявлении.

— Скараммучи посчитал, что лучше было дать главе аппарата Джону Келли возможность начать с чистого листа и создать собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего, — говорится в сообщении.

Энтони Скарамуччи стал новым директором Белого дома по коммуникациям всего десять дней назад, 22 июля. После этого он успел спровоцировать уже несколько скандалов. По данным СМИ, именно из-за его назначения пост пресс-секретаря Белого дома покинул Шон Спайсер. Также Скарамуччи назвал своего коллегу, бывшего главу аппарата сотрудников Белого дома Рейнса Прибаса, параноидальным шизофреником.