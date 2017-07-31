США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа ввела персональные санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после выборов в Национальное учредительное собрание, сообщает Bloomberg.
Власти замораживают любые активы Мадуро, подпадающие под юрисдикцию Соединённых Штатов, и препятствуют американским юридическим и физическим лицам иметь с ним дело.
По данным агентства Reuters, эти ограничительные меры не затрагивают нефтяной сектор, однако США по-прежнему рассматривают такой вариант санкций.
Напомним, в воскресенье в Венесуэле состоялось голосование в Национальное учредительное собрание. Оппозиция выступила против проведения этих выборов, настаивая на референдуме. США, Аргентина, Колумбия, Перу и Мексика выразили протест венесуэльским властям.
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