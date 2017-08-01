CNN узнал, с чем может быть связано увольнение Скарамуччи из Белого дома

Ранее администрация президента США подтвердила отставку чиновника с поста директора по коммуникациям спустя десять дней после назначения.

Увольнение Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям может быть связано с назначением нового главы аппарата администрации президента. Об этом сообщает СNN со ссылкой на источники.

Как сообщал Лайф, на днях президент США Дональд Трамп назначил нового шефа аппарата Белого дома. Глава Министерства внутренней безопасности США Джон Келли сменил на этом посту Рейнса Прибаса.

CNN отмечает, что Келли — это "новый шериф", который должен навести порядок в аппарате сотрудников Белого дома.