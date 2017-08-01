Трамп: Мадуро не просто плохой лидер, он диктатор

США призывают власти Венесуэлы уважать конституцию, провести свободные выборы, прекратить репрессии, решить гуманитарные проблемы в стране.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро плохим лидером и диктатором. Об этом говорится в заявлении Трампа, которое зачитал его советник по нацбезопасности Герберт Макмастер.

— Мадуро не просто плохой лидер. Сейчас он диктатор, — цитируют американские СМИ Макмастера. — Последние действия, разыгравшиеся вчера по возмутительному захвату абсолютной власти через поддельные выборы Национального учредительного собрания, представляют собой очень серьёзный удар по демократии в нашем полушарии.

В обращении отмечается, что США будут добиваться привлечения к ответственности всех виновных в эскалации насилия и нарушении прав человека в Венесуэле.

Как сообщал Лайф, администрация президента США Дональда Трампа ввела персональные санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после выборов в Национальное учредительное собрание, состоявшихся в воскресенье.