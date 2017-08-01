Генпрокурор Венесуэлы подтвердила гибель 121 человека в ходе протестов

По словам генпрокурора, только за день до выборов в Национальное учредительное собрание погибло десять человек.

Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас подтвердила, что в ходе протестных акций в стране погиб 121 человек.

— Общий грустный баланс у нас за эти последние четыре месяца — 121 венесуэлец, потерявший жизнь, и 1958 серьёзно и очень серьёзно раненных, — сказала генпрокурор.

Напомним, протесты в стране продолжаются уже четыре месяца в связи с решением ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. До выборов жители страны также вышли на двухдневную демонстрацию. По итогам выборов, как сообщалось ранее, правящая Единая социалистическая партия получает практически неограниченные полномочия.