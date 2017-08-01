Трамп написал об отличном дне в Белом доме вскоре после увольнения Скарамуччи

Ранее стало известно, что глава государства считает неуместными слова Скарамуччи о своих коллегах.

Президент США Дональд Трамп написал на своей страничке в "Твиттере", что в Белом доме был отличный день. Примечательно, что позитивное сообщение последовало спустя всего несколько часов после известий об отставке Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям.

A great day at the White House! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 июля 2017 г.

Напомним, Скарамуччи был назначен на должность десять дней назад. В течение этого времени внимание СМИ было приковано к новому шефу департамента коммуникаций из-за его зачастую резких высказываний. Однако последний комментарий о работе коллег в Белом доме, по данным СМИ, стоил Скарамуччи работы.

Напомним, экс-глава департамента обвинил Рейнса Прибаса в утечках информации и назвал его "параноидальным шизофреником", а также в крайне грубой форме предположил, что советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон использует Белый дом в собственных деловых интересах.