WP: Трамп лично диктовал заявление своего сына о встрече с Весельницкой

По данным издания, президент США в заявлении хотел подчеркнуть, что в ходе встречи стороны не затрагивали тему его избирательной кампании.

Президент США Дональд Трамп лично диктовал заявление своего старшего сына о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой, которое появилось в материале New York Times. Об этом сообщает Washington Post.

По данным газеты, заявление было составлено под диктовку, когда глава государства возвращался с саммита G20 в Гамбурге.

— ...Трамп лично диктовал заявление, в котором Трамп-младший сообщил, что они с российским адвокатом "в основном обсуждали программу усыновления детей из РФ" во время встречи в июне 2016 года, согласно словам многих, кто знаком с ситуацией. В заявлении, переданном New York Times, когда издание подготовило статью, подчеркивалось, что предметом встречи была не избирательная кампания, — говорится в материале WP.

По данным издания, таким образом, данные утверждения, как оказалось позже, должны были "ввести в заблуждение".

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп — младший рассчитывал получить на встрече компрометирующую информацию о сопернице отца в президентской гонке — Хиллари Клинтон, однако, по его словам, речь шла о законе Магнитского и программе усыновления.