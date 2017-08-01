Политолог: Поставки угля на Украину из США — энергетический пиар Порошенко

По мнению эксперта, купленные объёмы американского угля покроют лишь небольшую часть нужд Украины в топливе.

Заключение контракта с США о поставках угля на Украину является пиаром украинского президента Петра Порошенко. Об этом Лайфу рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, Украина и раньше, ещё при Януковиче, закупала уголь в США. Но и тогда и сейчас объёмы этих поставок могли лишь на 7% обеспечить нужды страны в топливе.

— Знаете, Украина покупала уголь у США и в 2012 году, и в 2013-м, и в 2014-м, и в 2015 годах. Это настолько пустой пиар, что меня это поразило. Только при Януковиче было куплено около двух с половиной миллионов тонн угля. Да, цена угля из США была всегда выше. По данным украинской таможни, в первом полугодии 2017 года 60% от общего объёма угля закупалось в России, а 7% в США. Формально это называется "энергонезависимость", но она и раньше была, — отметил Александр Охрименко.

Политолог подчеркнул, что Украина старается обеспечить себя углём из разных источников, но основным поставщиком всё равно остаётся Россия. Только за один месяц в зимний отопительный сезон Украина сжигает шесть миллионов тонн угля. Потому закупки угля в США отразятся лишь в увеличении платы за отопление в платёжных квитанциях граждан Украины, подытожил эксперт.

Как ранее сообщал Лайф, украинские власти заключили контракт с американской энергетической компанией Xcoal Energy & Resources на поставку до конца года 700 тысяч тонн угля. США начнут поставлять уголь Украине перед началом зимнего сезона — первое судно с партией в 85 тысяч тонн ожидается в начале сентября.