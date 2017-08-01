"Бейонсе" уже не та. Лолита в обтягивающем комбинезоне стала героиней мемов

Певица и телеведущая Лолита Милявская удивила посетителей фестиваля "Жара" в Баку своим обтягивающим полупрозрачным комбинезоном. Эксцентричный образ 53-летней исполнительницы вдохновил пользователей Сети на многочисленные шутки и фотожабы.
Лолита не избежала сравнений с зарубежными певицами, которые также предпочитают откровенные наряды. Например, с Бейонсе или Дженнифер Лопес.
Ожидание и реальность pic.twitter.com/j8fmJOzbs5— Mikhail Golub (@golub) 31 июля 2017 г.
Лолиту также сравнили с персонажами из фильмов и мультфильмов. Чаще всего комментаторы видят сходство певицы со злодеем Пингвином ("Бэтмен") или татуированным полубогом Мауи ("Моана").
Не думал, что Лолита когда-нибудь будет выглядеть хуже чем Цекало. (Цекало отсутствует на картинке) pic.twitter.com/BQsJEvTq79— Партизан Смысла (@Partizan_Smysla) 31 июля 2017 г.
Одним из самых популярных мемов прошлой недели был актёр Николас Кейдж в Казахстане, поэтому некоторые решили "объединить" его с Милявской.
Предметом шуток стал не только наряд Лолиты, но и её встреча с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, с которым она записала небольшой ролик для соцсетей и посвятила ему песню.
Для тех кто пропустил pic.twitter.com/p24TcHmyBy— MG-consulting (@mg_consulting2) 31 июля 2017 г.
Пользователи Интернета в шутку предположили, что немецкого музыканта надо спасать от звёзд российской эстрады и он находится на фестивале "Жара" не по своей воле.
За час до встречи с Мелявской. pic.twitter.com/zTHPnKdIuk— MG-consulting (@mg_consulting2) 31 июля 2017 г.
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