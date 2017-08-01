"Бейонсе" уже не та. Лолита в обтягивающем комбинезоне стала героиней мемов

Из-за провокационного костюма певицу также сравнили с Шер, Дженнифер Лопес и персонажем из мультфильма "Моана".

Певица и телеведущая Лолита Милявская удивила посетителей фестиваля "Жара" в Баку своим обтягивающим полупрозрачным комбинезоном. Эксцентричный образ 53-летней исполнительницы вдохновил пользователей Сети на многочисленные шутки и фотожабы.

Лолита не избежала сравнений с зарубежными певицами, которые также предпочитают откровенные наряды. Например, с Бейонсе или Дженнифер Лопес.

Лолиту также сравнили с персонажами из фильмов и мультфильмов. Чаще всего комментаторы видят сходство певицы со злодеем Пингвином ("Бэтмен") или татуированным полубогом Мауи ("Моана").

Не думал, что Лолита когда-нибудь будет выглядеть хуже чем Цекало. (Цекало отсутствует на картинке) pic.twitter.com/BQsJEvTq79 — Партизан Смысла (@Partizan_Smysla) 31 июля 2017 г.

Одним из самых популярных мемов прошлой недели был актёр Николас Кейдж в Казахстане, поэтому некоторые решили "объединить" его с Милявской.

Предметом шуток стал не только наряд Лолиты, но и её встреча с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, с которым она записала небольшой ролик для соцсетей и посвятила ему песню.

Пользователи Интернета в шутку предположили, что немецкого музыканта надо спасать от звёзд российской эстрады и он находится на фестивале "Жара" не по своей воле.