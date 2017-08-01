Муж Лолиты об откровенном костюме супруги: И что в этом плохого?

Дмитрий Иванов признался, что ещё не смотрел фотографии с фестиваля "Жара" в Баку, но подчеркнул, что не собирается запрещать певице носить те вещи, который ей нравятся.

Мастер спорта по игре в сквош Дмитрий Иванов, муж певицы Лолиты Милявской, прокомментировал откровенный наряд своей супруги, благодаря которому она стала героиней интернет-мемов.

— Ну надел человек, что в этом плохого? — сказал Иванов. — Она сама принимает решение, что её, а что не её.

При этом спортсмен сообщил, что не видел снимков с выступления Лолиты в Баку и каких-либо обсуждений этого в Сети.

— Со стороны всегда есть какие-то комментарии, что тут говорить, — добавил Иванов. — Как я могу запретить носить вещи, которые ей нравятся?

Напомним, что Лолиту Милявскую в обтягивающем комбинезоне высмеяли интернет-пользователи, сравнив её с зарубежными певицами и персонажем из мультфильма "Моана".