Майку Пенсу рассказали о "преследовании" Саакашвили

По словам одного из лидеров партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, экс-президента Грузии преследуют действующие власти.

Во время встречи в Тбилиси представителей грузинской оппозиции и вице-президента США Майка Пенса был поднят вопрос о бывшем лидере Грузии Михаиле Саакашвили. По словам одного из руководителей партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, он пожаловался американскому политику на то, что Саакашвили преследуют нынешние власти страны.

— Я поставил вопрос о Михаиле Саакашвили, которого по политическим мотивам преследуют действующие грузинские власти, — сказал он СМИ после того, как встреча завершилась, однако отказался рассказать, что на это ответил сам Пенс. — Думаю, что время всё покажет, — отметил он.

Как сообщил глава партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, в ходе встречи участники также обсудили конституционную реформу, которая на данный момент осуществляется в стране, и трудности в вопросе соблюдения права на свободу слова.

Напомним, после того, как бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства, он улетел в США. Ранее Лайф писал о том, что после этого главная прокуратура Грузии заочно предъявила политику обвинения по нескольким уголовным делам.