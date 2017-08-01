В Роскомнадзоре отказались от реестра блогеров

Роскомнадзор решил упразднить реестр блогеров после того, как соответствующий закон был принят и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте ведомства.
При этом в Роскомнадзоре поясняют, что, хоть реестр и прекратил своё существование, авторы блогов с аудиторией более трёх тысяч пользователей в сутки должны соблюдать требования законодательных актов, которые касаются сбора, обработки и распространения данных.
Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин утвердил запрет на использование анонимайзеров. Этот закон также предполагал упразднение реестра блогеров, что сегодня Роскомнадзор и сделал.
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