В Роскомнадзоре отказались от реестра блогеров

На протяжении трёх лет в России действовал закон, согласно которому интернет-порталы и блогеры с аудиторией более трёх тысяч пользователей в сутки должны были вноситься в специальный список.

Роскомнадзор решил упразднить реестр блогеров после того, как соответствующий закон был принят и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом в Роскомнадзоре поясняют, что, хоть реестр и прекратил своё существование, авторы блогов с аудиторией более трёх тысяч пользователей в сутки должны соблюдать требования законодательных актов, которые касаются сбора, обработки и распространения данных.

Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин утвердил запрет на использование анонимайзеров. Этот закон также предполагал упразднение реестра блогеров, что сегодня Роскомнадзор и сделал.