Первые строительные площадки для проекта реновации утвердят до 1 октября

Общая площадь всех территорий, которые будут затронуты программой переселения, составляет 15 тыс. га.

Стартовые площадки, на которых планируется построить дома в рамках программы реновации, будут определены уже до 1 октября этого года. Такие сроки озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на совещании в столичном правительстве.

— Строительство "стартовых" домов положит начало "волновому переселению" жителей сносимых зданий, включённых в программу реновации. Такие кварталы должны быть определены до 1 октября 2017 года, — пояснил он.

Хуснуллин отметил, что на сегодняшний день по поручению мэра Сергея Собянина прорабатывается порядка 300 площадок для данной работы. А общая площадь всех территорий, которые будут затронуты программой переселения, составляет 15 тыс. га.

Напомним, масштабная программа реновации предполагает снос пятиэтажек и переселение горожан. Жители домов, включённых в предварительный список, сами могли решить судьбу своего жилья — с помощью голосования на портале "Активный гражданин" или в центрах "Мои документы".

Ранее стало известно, что в программе реновации жилья в Москве примут участие 5144 дома, это окончательная цифра.