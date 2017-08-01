Очевидцы сообщили не менее чем о 20 выстрелах в здании Мособлсуда

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Очевидцы сообщили не менее чем о 20 выстрелах в здании Мособлсуда

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

По словам очевидцев, в здании Мособлсуда во вторник прозвучало не менее 20 выстрелов, а среди раненых есть сотрудники при исполнении.

— В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава, — рассказала адвокат Софья Рубасская, которая находится на месте событий.

Напомним, выстрелы прозвучали во время слушаний по делу "банды GTA". По предварительным данным, стрелял кто-то из обвиняемых. Вся информация сейчас уточняется.

Ранее из здания суда эвакуировали всех посетителей и персонал.

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