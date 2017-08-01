Один из подсудимых по делу "банды ГТА" напал на конвой в Мособлсуде

По предварительным данным, ранения получили два сотрудника правоохранительных органов.

Стали известны некоторые подробности ЧП в Московском областном суде. Как сообщает телеграм-канал Mash, один из подсудимых по делу "банды ГТА" напал на конвоиров.

В результате ранения получили два человека: мужчина и женщина. Причём у одного из сотрудников правоохранительных органов зафиксирована асфиксия. Оба конвоира доставлены в больницу.

Как ранее сообщалось, в Мособлсуде произошла стрельба, когда там рассматривалось дело "банды ГТА". По словам одного из адвокатов, она слышала не менее 20 выстрелов.