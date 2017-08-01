Трое подсудимых, напавших на конвой в Мособлсуде, застрелены

Ранее СМИ сообщали, что всего преступников было пятеро и все они были нейтрализованы.

По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов застрелили трёх подсудимых, которые напали на представителей конвоя в Московском областном суде. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, перестрелка началась, когда в здании рассматривали дело "банды ГТА". По предварительной информации, один из подсудимых разоружил конвойного, после чего открыл стрельбу. Адвокат Софья Рубасская, которая находилась на месте ЧП, сообщила не менее чем о 20 прозвучавших выстрелах.

Ранения получили не менее трёх человек, среди которых женщина-пристав и два конвойных. Однако информация о пострадавших и их личностях пока выясняется.