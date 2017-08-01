Прокурор Московской области требует проверить условия конвоирования "банды ГТА"

В свою очередь Следственный комитет РФ возбудил дело по трём статьям Уголовного кодекса.

Прокурор Московской области Алексей Захаров потребовал от надзорного ведомства проверить условия, при которых в Мособлсуде конвоировали членов "банды ГТА". По данным СКР, пятеро подсудимых смогли отобрать табельное оружие у двух сотрудников конвоя, когда все вместе зашли в лифт.

— По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова проверяется соблюдение действующего законодательства при конвоировании подсудимых, — отмечается в заявлении надзорного ведомства.

Напомним, пять подсудимых по делу "банды ГТА" смогли завладеть табельным оружием конвоиров, после чего попытались совершить побег из здания Мособлсуда.

В итоге между сотрудниками правоохранительных органов и преступниками завязалась перестрелка, в ходе которой трое подсудимых были застрелены, ещё двое получили ранения.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Хищение либо вымогательство оружия", а также "Покушение на побег из-под ареста".