В перестрелке в Мособлсуде убит организатор побега и брат главаря "банды ГТА"

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В перестрелке в Мособлсуде убит организатор побега и брат главаря "банды ГТА"

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Фото: ©РИА Новости/Руслан Кривобок

В ходе перестрелки подсудимых по делу "банды ГТА" с правоохранителями в Московском областном суде был убит организатор планировавшегося побега Холик Субхонов, передает Mash. Холик — родной брат Убайдулло Субхонова — лидера криминальной группы, который был застрелен в 2014 году. Всего росгвардейцы ликвидировали троих нападавших.

По версии следствия, преступники атаковали конвой в лифте и завладели их оружием. Пострадали трое: боец ОМОНа Михаил Ананичев получил ранение в плечо, а два сотрудника конвойной службы, Михаил Фартушняк и Елизавета Лукьянова, были госпитализированы с признаками асфиксии — злоумышленники попытались их задушить.

По данному факту СК РФ уже возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Хищение либо вымогательство оружия", а также "Покушение на побег из-под ареста".

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