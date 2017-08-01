В перестрелке в Мособлсуде убит организатор побега и брат главаря "банды ГТА"

В ходе перестрелки подсудимых по делу "банды ГТА" с правоохранителями в Московском областном суде был убит организатор планировавшегося побега Холик Субхонов, передает Mash. Холик — родной брат Убайдулло Субхонова — лидера криминальной группы, который был застрелен в 2014 году. Всего росгвардейцы ликвидировали троих нападавших.

По версии следствия, преступники атаковали конвой в лифте и завладели их оружием. Пострадали трое: боец ОМОНа Михаил Ананичев получил ранение в плечо, а два сотрудника конвойной службы, Михаил Фартушняк и Елизавета Лукьянова, были госпитализированы с признаками асфиксии — злоумышленники попытались их задушить.

По данному факту СК РФ уже возбудил уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Хищение либо вымогательство оружия", а также "Покушение на побег из-под ареста".