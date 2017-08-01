AliExpress поможет стать Лолитой за 800 рублей

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AliExpress поможет стать Лолитой за 800 рублей

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Костюм, в котором певица эпатировала публику на фестивале "Жара" в Баку, можно заказать в Интернете.

Интернет-пользователи обнаружили, что в ассортименте магазина AliExpress есть копия прозрачного комбинезона, сделавшего Лолиту Милявскую мемом. Стать ближе к певице можно всего лишь за 890 рублей. Доставка бесплатна.

Необычный костюм носит название "Adogirl Тату Печати Сетки Sheer Комбинезон Женщин Осень Sexy See Through Спинки Bodycon Длинные Rompers Combinaison Femme".

Напомним, что появление Лолиты в обтягивающем трико вдохновило пользователей Сети на фотожабы и многочисленные шутки. Комментаторы в соцсетях заметили сходство певицы с татуированным полубогом Мауи из мультфильма "Моана".

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