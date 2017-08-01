AliExpress поможет стать Лолитой за 800 рублей

Интернет-пользователи обнаружили, что в ассортименте магазина AliExpress есть копия прозрачного комбинезона, сделавшего Лолиту Милявскую мемом. Стать ближе к певице можно всего лишь за 890 рублей. Доставка бесплатна.
Так вот где Лолита одевается. pic.twitter.com/TULFxc4udt— Габон (@dvdgabon) 1 августа 2017 г.
Необычный костюм носит название "Adogirl Тату Печати Сетки Sheer Комбинезон Женщин Осень Sexy See Through Спинки Bodycon Длинные Rompers Combinaison Femme".
Лолита уже не та pic.twitter.com/tJMwfELiVd— a͛l͛e͛x͛x͛z͛s͛u͛ (@alexxzsu) 1 августа 2017 г.
Напомним, что появление Лолиты в обтягивающем трико вдохновило пользователей Сети на фотожабы и многочисленные шутки. Комментаторы в соцсетях заметили сходство певицы с татуированным полубогом Мауи из мультфильма "Моана".
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