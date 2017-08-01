"Ты живой, нет?" Опубликовано видео с места перестрелки в Мособлсуде

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"Ты живой, нет?" Опубликовано видео с места перестрелки в Мособлсуде

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Правоохранители ликвидировали троих напавших на конвоиров бандитов, судимых по делу "банды ГТА".

Телеграм-канал Mash опубликовал кадры, снятые в Мособлсуде сразу после перестрелки. На записи видно тела погибших.

Ранее Лайф писал о том, что подсудимые по делу "банды ГТА" напали на конвой в здании Мособлсуда и началась перестрелка. Правоохранители ликвидировали преступников, среди которых был организатор планировавшегося побега Холик Субхонов. В ходе перестрелки пострадали боец ОМОНа Михаил Ананичев и два сотрудника конвойной службы, Михаил Фартушняк и Елизавета Лукьянова, у которых обнаружены признаки асфиксии. Возбуждено уголовное дело.

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