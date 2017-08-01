Мэрия Москвы опубликовала интерактивную карту домов, попавших под реновацию

Больше всего домов находится в Восточном округе (1055), а меньше всего — в Зеленограде (34).

На сайте mos.ru опубликована интерактивная карта, на которой отмечены все 5144 многоквартирных дома, которые вошли в столичную программу реновации жилого фонда. Это более 350 тысяч квартир, в которых проживает около миллиона москвичей.

Лидером по числу домов — участников программы стал Восточный административный округ: там в проекте реновации будет задействовано 1055 домов. В Западном и Северном округах в программу переселения вошло приблизительно одинаковое количество домов (558 и 515). Ещё 378 пятиэтажек снесут в Южном округе. А меньше всего домов попало в программу реновации в Зеленограде — всего 34 дома. Собственники сами могли решить судьбу своего жилья — с помощью голосования на портале "Активный гражданин" или в центрах "Мои документы".

Ранее сообщалось, что уже к 1 октября власти планируют утвердить стартовые площадки, на которых предполагается построить дома в рамках программы реновации.

Отметим, владельцы квартир в хрущёвках, ставших участниками программы столичной реновации, с сегодняшнего для освобождаются от взносов на капремонт.