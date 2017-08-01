"Тебе скучно и одиноко?" Савченко рассказала, как работала в сексе по телефону

Украинская лётчица-нардеп похвасталась солидным "послужным списком", который включает в себя вещи, далёкие от политики и войны.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в юности подрабатывала в службе "Секс по телефону". Об этом она сама рассказала в интервью изданию "Главком". В эту профессию она пошла из-за денег, причём зарплатные ожидания оправдались в полном объёме.

— Зарплата в то время была шикарной — $100. Но надо было проходить официальное оформление, можно было с 23 лет. Мне в тот момент был 21 год, — призналась Савченко.

Бывшая военнослужащая ВСУ добавила, что эту работу осилит не каждый, а вот ей удалось благодаря "адекватному отношению ко всему".

— Мы с подругой искали работу, увидели объявление в газете: "Девушка, с приятным голосом, с умением разговаривать на любые темы". Я не знала, что это. Приехала туда, мне дали какой-то бульварный роман, сказали прочитать на микрофон сексуальную сцену. Я сначала мысленно посмеялась над этим. Многие девушки, которые пришли на отбор, были в шоке, ушли оттуда, мало кто мог это прочитать. Я себе сказала: "Ты актриса, ты это прочтёшь", — поделилась она.

Отметим, в последнее время Савченко всё чаще хвастается солидным "послужным списком", который включает в себя вещи, далёкие от политики и войны. Например, она рассказала, что училась на модельера одежды и отличалась изысканным вкусом. Известна история и о том, как во время службы в Ираке к Савченко сватался местный принц и даже предлагал за неё 300 тысяч долларов командиру.