CNN: Новый глава аппарата Белого дома подыскал Скарамуччи замену

По данным телеканала, Джон Келли хотел бы видеть во главе департамента Белого дома по коммуникациям своего бывшего пресс-секретаря, с которым они проработали вместе десять лет.

Новый глава аппарата Белого дома Джон Келли, ранее занимавший пост министра национальной безопасности, рассматривает кандидатуру своего бывшего пресс-секретаря на должность директора департамента коммуникаций. Об этом сообщает CNN.

Напомним, по данным СМИ, именно Келли настаивал на том, чтобы уволили Энтони Скарамуччи, в частной беседе с журналистом давшего крайне грубую оценку своим коллегам.

Как сообщает телеканал, Дэвид Лэпан, как и его бывший босс, имеет многолетний опыт работы в оборонной сфере и, вероятно, сможет привнести в Белый дом дисциплину.

При этом сам представитель ведомства заявил, что Келли к нему с предложением о работе не обращался.

— Я видел обсуждения (на эту тему. — Прим. ред.), но сейчас это только обсуждения. Я не разговаривал об этом ни с ним, ни с кем-то ещё, — сказал Лэпас.

Также пресс-секретарь МНБ заявил, что в случае такого предложения ему было бы необходимо серьёзно подумать.

— Я бы серьёзно отнёсся ко всему, с чем он бы ко мне обратился. Но мне также было бы необходимо разобраться с тем, что это за работа, поэтому я не могу сказать, каков был бы мой ответ, — сказал Лэпас.