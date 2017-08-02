Рогозин рассказал, кого считает виновным в срыве своего визита в Молдавию

По словам вице-премьера РФ, за провокацией стоит лидер молдавской демократической партии Владимир Плахотнюк.

Инициатором срыва приезда российского вице-премьера Дмитрия Рогозина в Кишинёв и Тирасполь 28 июля, возможно, является лидер одной из крупнейших молдавских партий — Владимир Плахотнюк. Об этом в эфире местного телеканала NTV заявил сам Рогозин.

— Мы пока, естественно, не хотим выдавать каких-то секретов, результатов нашего расследования. Оно ведётся. Но могу уже сейчас сказать, что у нас есть сведения, что за этой провокацией стоял господин Плахотнюк. Это он всё организовал, — отметил зампред Правительства РФ, добавив, что целью данной провокации было столкнуть Россию с Румынией.

По словам Дмитрия Рогозина, глава демократической партии поручил премьер-министру Молдавии Павлу Филипу позвонить в Бухарест. При этом запрет в отношении российского политика был введён уже тогда, когда самолёт, на котором он летел, был в воздухе.

Напомним, визит российского вице-премьера в Молдавию был сорван после того, как румынская сторона отказалась пропустить рейсовый лайнер авиакомпании S7, на котором летел Рогозин. Ранее Лайф писал о том, что Россия может ввести санкции из-за инцидента.