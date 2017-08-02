Эксперт: Торговая война с Китаем может обрушить весь рынок электроники в мире

Власти США грозят ввести ограничения в адрес КНР, обосновав это бездействием Пекина касательно ядерной программы Северной Кореи.

Политолог Игорь Шатров рассказал Лайфу, почему президент США Дональд Трамп хочет объявить Китаю торговую войну и чем это грозит.

— 100 дней назад Китаю предложили заняться проблемой КНДР. Си Цзиньпин вроде согласился, но понятно, что это были всего лишь разговоры, никакой конкретной стратегии на этот счёт ни Китай, ни Соединённые Штаты не предложили, они просто потребовали в своём традиционном стиле заняться проблемой Кореи, переложив свои страхи и риски на Китай, — пояснил эксперт. — Мне кажется, здесь дело вот в чём: Трамп продолжает последовательно свою политику по созданию великой Америки, а это включает в себя в том числе и некие ограничения в отношении Китая. Перевод части американской промышленности из Китая в США был также заявлен на взлёте президентской гонки и, в общем-то, как некий серьёзный проект.

Шатров считает, что ограничения в отношении Китая предусматривались изначально, искался только повод.

По версии политолога, Трамп или его советники считают, что если по вопросам КНДР Китай пойдёт на уступки, то и последующие угрозы он будет воспринимать так же. Однако эксперт отмечает, что у Пекина есть множество возможностей дать равноценный ответ на ограничения Вашингтона.

— Китай может найти не менее болезненные направления и группы товаров, которые можно перестать поставлять в США, — заключил Шатров. — Китай — монополист на рынке редкоземельных металлов, без них современная электроника жить не может. Война с Китаем может обрушить весь рынок электроники в мире.

Как ранее писал Лайф, США грозят Китаю торговой войной из-за отсутствия влияния на КНДР.