За нападение "банды ГТА" в Мособлсуде могут наказать ответственного за конвой

По данным СКР, подсудимые смогли отобрать табельное оружие у сотрудников конвоя, когда они все вместе зашли в лифт. Примечательно, что пятерых рецидивистов, обвиняемых в жестоких убийствах и бандитизме, конвоировали всего двое правоохранителей.

Ответственного за конвоирование могут наказать после нападения "банды ГТА" на сопровождавших их стражей порядка в лифте Мособлсуда, передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники. Согласно информации собеседника, на пятерых подсудимых должно быть не менее 10 конвоиров.

— Ответственный за конвоирование в Мособлсуде, где произошло нападение членов банды GTA на полицейских, в случае выявления нарушения конвоирования может понести ответственность вплоть до уголовной, — сказал он.

Добавим, ранее прокурор Московской области Алексей Захаров потребовал от надзорного ведомства проверить условия, при которых в Мособлсуде конвоировали членов преступной группировки.

Ранее Лайф писал о том, что подсудимые по делу "банды ГТА" напали на конвой в здании Мособлсуда и началась перестрелка. Правоохранители ликвидировали преступников, среди которых был организатор планировавшегося побега Холик Субхонов.