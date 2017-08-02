В МО РФ назвали лживыми сообщения о 40 погибших военных в Сирии

В ведомстве заявили, что никаких якобы тайных захоронений российских солдат на территории САР нет и не было.

В Минобороны России назвали лживыми сообщения о 40 погибших военных РФ в Сирии.

— Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к вооружённым силам и тем более к операции в Сирии, — лживы от начала до конца, — заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, агентство Reuters утверждает, что с начала текущего года в Сирии погибло почти 40 граждан России. Среди них якобы 21 наёмник и 17 военных, статус ещё двоих погибших издание определить не смогло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос про эту публикацию порекомендовал обратиться к данным Минобороны РФ. Согласно официальной информации российского оборонного ведомства, потери в 2017 году составили 10 человек.