Сувениры с похорон Честера Беннингтона выставлены на eBay

Стоимость памятных подарков на сайте интернет-аукциона достигла 34 и 51 тысячи долларов.

На сайте интернет-аукциона eBay выставили два памятных сувенира с церемонии прощания с вокалистом группы Linkin Park Честером Беннингтоном. По данным издания Kerrang, их стоимость достигла порядка 34 и 51 тысяч долларов.

В частности, сообщается о том, что присутствующие на похоронах получили пакеты, в которых была программа церемонии прощания, браслет, аналогичный тем, что выдавались для прохода на его выступления, ленты, бейджи и значки с выгравированной подписью музыканта.

Напомним, 20 июля Честер Беннингтон был найден мёртвым в собственном доме. Он покончил с собой в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла, который свёл счёты с жизнью в мае этого года.

Ранее Лайф писал о том, что в США состоялись тайные похороны лидера Linkin Park Честера Беннингтона.