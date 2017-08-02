Bloomberg: Трамп одобрил закон о санкциях против России

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Bloomberg: Трамп одобрил закон о санкциях против России

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Президент США Дональд Трамп. Фото: ©REUTERS/Joshua Roberts

Этот же пакет санкций предусматривает ограничительные меры и в отношении Ирана и КНДР.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg News со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Стоит отметить, что также этот закон расширяет ограничительные меры и в отношении Ирана и Северной Кореи.

Ранее этот пакет санкций приняли в Конгрессе и Сенате США. В ответ МИД РФ решил ввести ответные меры, лишив американских дипломатов посольской дачи в Серебряном Бору и сократив их штат на территории нашей страны. Всего в Штаты должно вернуться 755 сотрудников американского посольства.

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