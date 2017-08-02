"Беспрецедентный скандал". Додон отреагировал на решение Молдавии по Рогозину

По словам президента республики, власти его страны совершили большую политическую глупость.

Президент Молдавии Игорь Додон отреагировал на решение правительства его страны объявить вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата. По его словам, власти вовлекли республику в беспрецедентный дипломатический скандал. Об этом Додон написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Сегодня они вовлекли Молдавию в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал, — отмечает лидер страны.

Додон добавил, что решение властей является актом большой политической глупости. Более того, правительство делает всё, чтобы сорвать хорошие отношения с Россией, подытожил президент Молдавии.

Как сегодня сообщал Лайф, вице-премьер РФ попал в чёрный список молдавских властей через несколько дней после того, как его официальный визит в Кишинёв был сорван.