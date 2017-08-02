"Беспрецедентный скандал". Додон отреагировал на решение Молдавии по Рогозину

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"Беспрецедентный скандал". Додон отреагировал на решение Молдавии по Рогозину

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Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: © kremlin.ru

По словам президента республики, власти его страны совершили большую политическую глупость.

Президент Молдавии Игорь Додон отреагировал на решение правительства его страны объявить вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата. По его словам, власти вовлекли республику в беспрецедентный дипломатический скандал. Об этом Додон написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Сегодня они вовлекли Молдавию в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал, — отмечает лидер страны.

Додон добавил, что решение властей является актом большой политической глупости. Более того, правительство делает всё, чтобы сорвать хорошие отношения с Россией, подытожил президент Молдавии.

Как сегодня сообщал Лайф, вице-премьер РФ попал в чёрный список молдавских властей через несколько дней после того, как его официальный визит в Кишинёв был сорван.

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