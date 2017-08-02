МИД РФ выразил решительный протест послу Молдавии из-за решения по Рогозину

Правительство республики внесло вице-премьера России Дмитрия Рогозина в чёрный список.

МИД РФ вызвал посла Молдавии Андрея Негуца в связи с решением властей республики объявить вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, статс-секретарь — заместитель министра Григорий Карасин выразил ему решительный протест.

В МИД добавили, что Москва на протяжении последних лет работает над развитием активных отношений с Молдавией. При этом в РФ констатируют, что в Кишинёве наоборот сознательно подрывают двусторонние отношения.

— Всё это вызывает законное негодование и получит соответствующий ответ, — отмечается в комментарии МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что подобные решения Молдавии могут иметь серьёзное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе и в Европе в целом.

Сегодня власти Молдавии объявили, что Дмитрий Рогозин является персоной нон грата в их стране. Президент республики Игорь Додон отмечал, что это решение правительства вовлекает страну в беспрецедентный дипломатический скандал.