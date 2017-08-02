Избившего журналиста НТВ ранее задерживали за продажу крупной партии ртути

Стало известно, что Александр Орлов, который избил журналиста НТВ в парке Горького, частый гость в отделении полиции. Нередко он попадался за нарушение общественного порядка, драках и распитие алкоголя в неположенных местах. Как передаёт телеграм-канал Mash, в 2006 году он был задержан за более серьёзное преступление — продажу ртути на сумму почти в три тысячи долларов.

Как ранее писал Лайф, инцидент произошёл сегодня в первой половине дня в парке Горького. Корреспондент вышел в прямой эфир для освещения празднований в честь Дня ВДВ, но тут к нему подошёл подвыпивший мужчина и стал мешать проведению съёмки. На просьбу не мешать хулиган с размаху ударил Развозжаева кулаком по лицу.

По данному факту столичные правоохранители уже возбудили уголовное дело.