Вашингтон может приостановить санкции против оборонного сектора России

Подписанный Трампом закон позволит это сделать в том случае, если ограничения будут вредить американским компаниям.

Новый законопроект по санкциям в отношении России, КНДР и Ирана позволяет приостанавливать ограничения против оборонного сектора и разведки, если это вредит компаниям США или их союзников. Об этом глава Белого дома сообщил в своём заявлении.

— Новая редакция также гарантирует, что наши агентства могут приостановить санкции против секторов разведки и обороны, если санкции могут негативно повлиять на американские компании и наших союзников, — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Президент США подписал новую редакцию закона о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. При этом американский лидер раскритиковал документ, частично переложив вину в недоработках на конгресс.