Трамп признал, что подписанный им закон о санкциях противоречит конституции

Ранее глава Белого дома одобрил документ об ограничениях в адрес России, Ирана и КНДР.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал подписанный им закон о санкциях в своём заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Американский лидер отметил, что закон может ограничивать полномочия президента, имея в виду запрет президенту США снимать или смягчать санкции в одностороннем порядке.

В другом заявлении республиканец подчеркнул, что закон всё ещё не доработан, в том числе из-за того, что не удаётся найти общий язык с конгрессом.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Ответом МИД РФ стало решение лишить американских дипломатов посольской дачи в Серебряном Бору и сократить штат американского посольства в Москве.