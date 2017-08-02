20 россиян пострадали при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии

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20 россиян пострадали при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии

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Фото: © РИА "Новости"

Об этом сообщил пресс-атташе Посольства России в республике Турал Джавадов, отметив, что данные являются предварительными.

По предварительным данным Минздрава Абхазии, в результате взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском пострадали 20 граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе российского Посольства РФ в республике Турала Джавадова.

— По предварительным данным Министерства здравоохранения республики Абхазия, среди пострадавших 20 россиян, — сказал он.

О степени тяжести ранений российских граждан информации пока нет.

Ранее Лайф сообщал о том, что Ростуризм призвал россиян в Абхазии быть осторожными и сохранять спокойствие.

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