Число пострадавших при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии возросло до 50

Все они госпитализированы. По словам министра здравоохранения республики, их жизни ничего не угрожает.

Более 50 человек пострадало при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии. Об этом сообщает агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакия. 42 пострадавших доставлены в больницу в Гудауте, ещё 11 — в Республиканскую больницу Сухума.

— Всем проводится лечение в полном объёме. Их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает, — отметил глава Минздрава, уточнив, что наибольшее количество травм было получено от ударной волны, это ушибы, контузии и осколочные ранения.

— Только что прибыл из Гудауты, привёз оттуда тяжёлых больных. Троих прооперировали, — добавил он.

Напомним, сегодня на складе боеприпасов в селе Приморском в Абхазии прогремел взрыв. Ранее Лайф сообщал, что в результате инцидента пострадало 20 россиян.