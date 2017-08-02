Медведев: США объявили России полноценную торговую войну

Премьер-министр считает, что надежде на улучшение отношений с новой администрацией Белого дома — конец.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новый пакет санкций США на своей странице в "Фейсбуке". Политик оценивает принятие закона как начало полноценной торговой войны между Россией и Штатами.

— Подписание президентом США нового санкционного закона против России создаёт несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США, — пояснил Медведев.

По оценкам премьер-министра, санкционный режим будет сохраняться десятилетиями, "если не произойдёт какое-нибудь чудо". Однако Медведев отмечает, что Россия спокойно продолжит импортозамещение и развитие экономики.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп подписал новую редакцию закона о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. При этом глава Белого дома раскритиковал документ и отметил, что в нём есть недоработки.