МИД РФ о новых санкциях США: Недальновидная и опасная линия

По мнению ведомства, эти меры чреваты подрывом стабильности, за которую Москва и Вашингтон несут особую ответственность.

В российском МИД выразили сожаление вступлением в силу закона США о новых санкциях против РФ. Ведомство отмечает, что данные меры являются недальновидными и опасными, однако Москва всё же остаётся открытой к взаимодействию с Вашингтоном.

— Само его название — "О противодействии противникам Америки посредством санкций" — говорит за себя: инициаторы данной затеи пытаются внушить американской общественности соответствующее представление о нашей стране. Это очень недальновидная и даже опасная линия, чреватая подрывом стабильности, за которую именно Москва и Вашингтон несут особую ответственность, — говорится в заявлении министерства.

Ведомство отмечает, что не собирается оставлять без ответа "враждебные выпады" США и сохраняет право и на контрмеры.

— Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами, — заявили в МИД РФ.

При этом ведомство остаётся открытым к "взаимодействию с США в тех сферах, где считает это полезным для себя и международной безопасности".