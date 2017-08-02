МИД Ирана пообещал США "пропорциональный ответ" на санкции

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МИД Ирана пообещал США "пропорциональный ответ" на санкции

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Флаг Ирана. Фото: © REUTERS/Raheb Homavandi

Иран рассматривает подписанный президентом США пакет санкций, включающий ограничительные меры против страны, как нарушение ядерной сделки, в связи с чем страна обещает "пропорциональный ответ". Об этом сообщает Reuters.

— На наш взгляд, ядерная сделка была нарушена, поэтому мы покажем соответствующую и пропорциональную реакцию по этому вопросу, — заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи Информационному агентству иранских студентов (ISNA).

Секретарь Совбеза Ирана также заявил, что действия страны в отношении США будут применены параллельно.

— Контрмеры Ирана против США, которые продемонстрировали отсутствие приверженности обязательствам по Совместному плану всеобъемлющих действий, будут применены скоординированно и параллельно, — заявил Али Шамхани.

Напомним, сегодня Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР.

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