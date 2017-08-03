В результате взрывов на складе боеприпасов в Абхазии пострадало 27 россиян

Большинство пострадавших в момент ЧП принимали грязевые ванны, они получили осколочные ранения от снарядов, а также от битого стекла и камней.

В результате взрывов на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 27 граждан России, всего ранены 60 человек, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Минздрав республики.

— По последним данным к этому часу — 60 пострадавших, из них двое детей. Среди раненых большая часть — средней и лёгкой степени тяжести. Есть два-три человека тяжёлых, но их жизни ничто не угрожает, — цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря министерства Рустама Зантарию. — 27 из них, по последним подсчётам, — это граждане РФ.

По его словам, большая часть пострадавших в момент ЧП находилась в районе серо-водородного источника в Приморском, люди принимали грязевые ванны.

Напомним, сегодня на складе боеприпасов в селе Приморском в Абхазии прогремел взрыв. Ранее сообщалось о 53 пострадавших.