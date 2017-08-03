Алексей Навальный с женой вернулись из Парижа

Оппозиционер Алексей Навальный с супругой вернулись из Парижа 2 августа. Рейс, на котором политик прибыл в Москву, приземлился в аэропорту Шереметьево в 23:55.

На кадрах, присланных гражданским журналистом с помощью сервиса LifeCorr, Навальный с женой следуют на выход из терминала и садятся в машину.

Ранее Лайф сообщал, что Навальный с женой отправились во Францию, вылетев в Париж из Шереметьево 28 июля рейсом AF1845. Поездка лидера оппозиции состоялась в самый разгар кампании по открытию его региональных "штабов".

После публикации Лайфом новости об отлёте Навального за границу руководитель его "избирательного штаба" Леонид Волков заявил, что Навальный "в настоящий момент находится в Москве" и волен летать куда угодно при наличии загранпаспорта.