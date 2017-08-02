Навальный с женой отправились на отдых во Францию

Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный в самый разгар кампании по открытию своих региональных "штабов" отправился вместе с супругой Юлией на отдых во Францию.

Гражданский журналист с помощью сервиса LifeCorr прислал в редакцию кадры прибытия Навального с женой в один из московских аэропортов, а также прохождения ими регистрации и посадки на рейс.

Следует отметить, что политик отправился во Францию на прошлой неделе, 28 июля, а последний "живой" эфир Навальный провёл 27 июля, проявляя активность лишь в своих аккаунтах в соцсетях, да и то в основном ограничиваясь репостами и лайками и, как обычно, не объявляя публично о своём отъезде за границу.

Напомним, ранее Лайф сообщал о том, что во время своего предыдущего заграничного путешествия в Испанию Навальный побывал в Барселоне, проехался по Мадриду, посетил всемирно известную галерею Прадо, а также ужинал в одних из самых дорогих и респектабельных испанских ресторанов.

Также накануне во время открытия "штаба" Навального в Сочи стало известно, что Леонид Волков, ответственный за развитие региональной сети волонтёров, находится на Кипре. Пользователи социальных сетей при этом обратили внимание на специфический браслет на руке Волкова, который может указывать на то, что политтехнолог отдыхает в отеле по системе "всё включено".