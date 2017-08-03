Трамп заявил, что США проигрывают войну в Афганистане

По словам президента, в этой связи необходимо найти замену командующему силами США в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна проигрывает войну в Афганистане, и предложил сменить командующего силами в регионе. Об этом сообщает NBC News.

По данным СМИ, такое мнение глава государства выразил в ходе совещания с министром обороны Джеймсом Мэттисом и председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом.

По словам Трампа, генерала Джона Николсона необходимо сменить, потому что США "не выигрывают" в Афганистане.

Ранее сенатор Джон Маккейн заявил, что США терпят поражение из-за нынешней американской администрации, и обвинил руководство в отсутствии стратегии.