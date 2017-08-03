Власти Абхазии выплатят компенсации пострадавшим от взрыва россиянам

Из-за взрыва на складе боеприпасов пострадали 27 граждан России. Их жизни ничто не угрожает.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе экстренного совещания поручил премьер-министру Беслану Барцицу оценить масштаб нанесённого ущерба при взрыве на военном складе и определить размеры компенсации, которые будут выплачены всем пострадавшим, включая граждан России. Об этом сообщает ТАСС.

— Министру здравоохранения Тамазу Цахнакия поручено взять под личный контроль оказание помощи за счёт ведомства всем пострадавшим вследствие происшествия, главе Гудаутского района Руслану Ладария — решить вопрос размещения тех туристов, которые находились в домах, пострадавших вследствие взрыва склада с боеприпасами, работа по всем направлениям начата, — сообщила пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.

Ранее Лайф писал, что в результате взрыва на абхазском складе боеприпасов госпитализировано 27 граждан России, всего ранено 60 человек. Их жизни ничто не угрожает.