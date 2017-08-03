Число отравившихся в детском лагере в Бурятии возросло до 72

Читайте также

Число отравившихся в детском лагере в Бурятии возросло до 72

83

Фото: © РИА Новости

ЧП произошло на турбазе на берегу Байкала, где проводился фестиваль Baikal Dance Camp.

Число отравившихся в детском лагере в Бурятии возросло до 72. Как сообщили Лайфу в Следственном комитете РФ, 60 человек находятся в состоянии различной степени тяжести.

— На данный момент медицинская помощь оказана 72 отдыхавшим гражданам, в том числе 60 несовершеннолетним, которые доставлены в больницы, — рассказали Лайфу в пресс-службе СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По предварительным данным, причиной массового отравления могли стать несвежие сосиски в тесте.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!