ЧП произошло на турбазе на берегу Байкала, где проводился фестиваль Baikal Dance Camp.

Число отравившихся в детском лагере в Бурятии возросло до 72. Как сообщили Лайфу в Следственном комитете РФ, 60 человек находятся в состоянии различной степени тяжести.

— На данный момент медицинская помощь оказана 72 отдыхавшим гражданам, в том числе 60 несовершеннолетним, которые доставлены в больницы, — рассказали Лайфу в пресс-службе СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По предварительным данным, причиной массового отравления могли стать несвежие сосиски в тесте.