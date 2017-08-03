Число отравившихся в детском лагере в Бурятии возросло до 72. Как сообщили Лайфу в Следственном комитете РФ, 60 человек находятся в состоянии различной степени тяжести.
— На данный момент медицинская помощь оказана 72 отдыхавшим гражданам, в том числе 60 несовершеннолетним, которые доставлены в больницы, — рассказали Лайфу в пресс-службе СК РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
По предварительным данным, причиной массового отравления могли стать несвежие сосиски в тесте.
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